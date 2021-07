Annemarie Carpendale & Wayne Carpendale: Schlimmer Ehe-Zoff

"Ja, also bei uns kracht es viel, aber das brauchen wir auch. Also so eine Flatline-Beziehung wäre jetzt nicht mein Ding und auch nicht Waynes. Ich nenne ihn ja liebevoll 'meine Drama-Queen'", offenbart Annemarie nun bei "Volle Kanne - Service täglich". Sie ergänzt: "Also er braucht auch so ein bisschen diese Action, sag ich jetzt mal, Höhen und Tiefen, und die leben wir auch. Und beim Hausbau ist es natürlich schon mal vorprogrammiert." Das die beiden dadurch jedoch in eine existentielle Krise geraten, ist eher unwahrscheinlich. So fügt Annemarie abschließend hinzu: "Ich brauche schon Kontra tatsächlich. Ich glaube, so für immer jemand, der sagt Ja und Amen und 'Ja, meine Maus' und mir das Frühstück jeden Tag ans Bett bringt, das macht meiner eher nicht. So was, das ist ja auf Dauer irgendwie langweilig, oder?" Die Fans der beiden können also unbesorgt sein, von einer Ehekrise kann bei den beiden, trotz Zoff, nicht die Rede sein...