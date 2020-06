Annemarie Carpendale: Wayne heizt Baby-Gerüchte an

Gibt es jetzt etwa noch einen anderen süßen Grund zum Feiern? Gatte Wayne postete jedenfalls ein verdächtiges Foto...

Offenbar verbringt das TV-Traumpaar gerade einen romantischen Urlaub in Marrakesch. In einem Palmengarten ließen sich die beiden fotografieren, sie liegt auf einer weißen Hand, sie beide legen liebevoll ihre Hände auf Annemaries Bauch. Was mag das zu bedeuten haben? Möchte Wayne damit etwa eine große Neuigkeit verkünden?