Annemarie Eilfeld: Heftige Attacke gegen Pietro Lombardi

ist ebenfalls durch bekannt geworden. Dass Pietro Lombardi in der Jury sitzt, findet sie nicht gut. Der Grund: Ihm würde die Ernsthaftigkeit fehlen.

„Die Staffel mit Pietro wird auf jeden Fall sehr lustig. Ich glaube aber, für ein Jury-Mitglied fehlt ihm etwas die Ernsthaftigkeit“, sagt Annemarie Eilfeld im Interview mit InTouch Online auf der „Movie meets Media“ in Hamburg.

"Die Meinung von Pietro wird nicht ernst genommen"

„Die Meinung von Pietro Lombardi würden die Kandidaten nicht ernst nehmen, so die Sängerin weiter. In die Show kommen junge Talente, welche teilweise in die richtige Richtung geführt werden müssen, was auch die Aufgabe einer Jury ist. Ich glaube nicht, dass Pietro dafür der Richtige ist“, so Annemarie Eilfeld.

Die Sängerin holt noch weiter zum Gegenschlag aus: „Er ist ein lustiger Spaßvogel, der den ein oder anderen Spruch in der Jury reißen wird. Ich glaube aber nicht, dass die jungen Kandidaten seine Meinung für relevant ansehen.“ Autsch! Was zu der krassen Ansage wohl Pietro sagen wird?