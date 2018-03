Annemarie Eilfeld: Liebes-Hammer! Er ist ihr neuer Freund!

Vergangene Woche zeigte sich die Sängerin neu verliebt, doch das läuft schon viel länger, als alle vermuten...

Schon seit einem Jahr ist Schlagersängerin Annemarie Eilfeld (27) wieder happy in Love. In "Closer" verrät sie, warum ihr die neue Liebe anfangs so schwerfiel...

Annemarie Eilfeld: Süße Baby-Überraschung!

Mit Männern hatte es „DSDS“-Sternchen Annemarie Eilfeld nicht immer leicht: Bis vor Kurzem litt sie unter den Stalking-Attacken eines Unbekannten), die Polizei ermittelt noch immer. Doch jetzt hat sich vieles zum Guten gewandt: „Mein neuer Freund hat mir den Glauben an Liebe und Vertrauen zurückgegeben. Und das war gar nicht so leicht. Ich konnte ihn nach meinen Erlebnissen nur langsam in mein Leben lassen“, erzählt Annemarie. Erst jetzt zeigen sich die beiden in der Öffentlichkeit, obwohl sie schon seit einem Jahr ein Paar sind: „Wir wollten es langsam angehen lassen, haben uns aber auch nicht versteckt.“

Und wer ist der Mann, der Annemarie vergangene Woche auch endlich auf den roten Teppich begleitete? Er heißt Tim, ist wie Annemarie 27, arbeitet selbstständig im Network-Marketing und lebt in Palma de Mallorca. „Die meiste Zeit sind wir aber bei mir in Sachsen-Anhalt oder reisen zusammen glücklich durch Deutschland.“ Mit Betonung auf glücklich...