Annemarie Eilfeld & Diana Herold: Alkohol-Zoff! Jetzt fahren sie ihre Krallen aus

Nachdem Annemarie Eilfelds Freund Tim Sandt beim "Liebesschaukel" -Spiel ziemlich aus der Puste kam, konnte sich Diana Herold einen fiesen Seitenhieb nicht verkneifen. "Vielleicht geht es dem Tim auch gerade so schlecht, weil er ein bisschen was getrunken hat...", vermutete sie. Für Annemarie ein Unding! "Was hat er denn getrunken? Ein Gin Tonic. Das ist doch nicht ein bisschen was getrunken", verteidigte sie ihren Freund. "Schön, dass du anscheinend protokollierst, was mein Freund trinkt." Auch Tim selbst konnte die Aufregung überhaupt nicht nachvollziehen. "Wo ist das Problem? Solche Kommentare finde ich völlig unnötig. Ich bin alt genug."