Annemarie Eilfeld & Tim Sandt: Affären-Schock!

Da kann sich Frau Amira nur anschließen. "Weil er Vertriebler ist, tut er so als würde er 20.000 Euro im Monat verdienen. Dabei verdienst du 4.000 Euro und machst hier einen auf Welle." Doch dann setzt sie noch einen drauf: "Dem siehst du an, dass das ein Fremdgeher ist. Ich erkenne das. Das ist so ein Arschloch-Typ." Oha, ganz schön harte Vorwürfe! Was wohl Tim und Annemarie dazu sagen? Bisher meldeten sie sich noch nicht zu Wort...

Welche Paare haben sich nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennt? Das erfahrt ihr im Video: