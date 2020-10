Annemarie Eilfeld & Tim Sandt: Knallharte Abrechnung! Sie packen über das "Sommerhaus" aus

Immer wieder krachte es in der Sendung mit Eva Benetatou. Bereuen tun Annemarie und Tim Verhalten aber nicht. "Ich kann es verstehen, dass man als Außenstehender, der immer nur eine Seite sieht, denkt: 'Wow, was war denn da los? Warum haben sie denn alle so gehasst?' Aber der Zuschauer soll sich mal fragen, warum wir so reagiert haben", so Annemarie.