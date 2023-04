Annemarie & Wayne Carpendale: Sie braucht eine Pause! Jetzt zieht sie endgültig die Reißleine

"Meine Frau plant schon den nächsten Urlaub", plauderte ihr Ehemann Wayne in einem Interview aus. "Ich sage: ,Ey Schatz, wir haben ein Jahr lang gebaut.‘ Das Haus steht endlich, wir sind eingezogen im September – eigentlich war es meine Bedingung, dass wir dann auch mal zu Hause sind", erklärte er mit ernster Miene. Klappt nicht!

Viel lieber reist die Blondine durch die Weltgeschichte, anstatt mit ihrem Göttergatten gemütlich auf dem Sofa zu sitzen. Fans ahnen Böses: Ist ihr harmonisches Ehe-Leben nur Fassade? "Bei uns kracht es viel, aber das brauchen wir auch. Also so eine Flatline-Beziehung wäre jetzt nicht mein Ding", erklärte Annemarie vor einiger Zeit. So so! Klingt doch eher, als wolle sie sich dafür rechtfertigen, dass es zwischen ihr und ihrem Wayne überhaupt nicht rund läuft. "Anne tut eigentlich immer genau das, was sie tun will, was oft das Gegenteil ist von dem, was ich möchte", gestand Wayne kürzlich. Reibereien, immer Krach – da wird die Flamme der Liebe schnell zum Höllenfeuer! Hält es Annemarie deshalb nicht mehr aus und will eine kurze Pause aus dem Alltag? Hoffentlich raufen die zwei sich zusammen, damit ihr gemeinsames Leben im Traumhaus nicht zum Albtraum wird...

