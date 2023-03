Annemarie & Wayne Carpendale: Sie will einfach nur noch weg!

Wayne Carpendale scheint ziemlich verzweifelt zu sein. Gegenüber "Gala" machte er seinem Frust Luft und erzählte emotional von seiner Misere mit Ehefrau Annemarie: "Meine Frau plant schon den nächsten Urlaub. Ich sage: ´Ey Schatz, wir haben ein Jahr lang gebaut.´ Das Haus steht endlich, wir sind eingezogen im September - eigentlich war es meine Bedingung, dass wir dann auch mal zu Hause sind. Und Anne zieht es gerade in dieser schmuddeligen Jahreszeit, vom Wetter her schmuddeligen Jahreszeit, zieht es sie einfach in die Sonne - was soll ich tun?"

Die Unstimmigkeiten bei der Urlaubsplanung scheint die Beziehung zwischen Wayne und seiner Liebsten gewaltig zu belasten. Während der Schauspieler seine freie Zeit mit Frau und Kind im neuen Eigenheim verbringen will, zieht es die umtriebige Moderatorin in wärmere Gefilde. Ob da noch eine Einigung in Sicht ist oder ob die TV-Stars in Zukunft getrennt Urlaub machen werden? Bislang unklar!

Aber was steckt wirklich hinter diesem Konflikt? Hat Annemarie Carpendale vielleicht genug von ihrem beschaulichen Leben als Hausfrau und Mutter im Neubaugebiet? Sehnt sich die Moderatorin nach mehr Abwechslung und Abenteuer? Oder versucht sie der Tristesse des Ehealltags zu entkommen?

Es bleibt abzuwarten, ob das Paar das Kriegsbeil um den Familienurlaub begraben kann. Es wäre wünschenswert, schließlich gelten Annemarie und Wayne Carpendale eigentlich als eines der glücklichsten Paare im deutschen Showgeschäft.

