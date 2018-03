Annemarie & Wayne Carpendale: Bekommen sie Zwillinge?

Zwillingsglück im Hause Carpendale?

Vor Kurzem wurde es bekannt: Annemarie Carpendale und Ehemann Wayne erwarten ihren ersten Nachwuchs!

Per Social Media hält die Moderatorin ihre Fans seitdem regelmäßig mit den neusten Schnappschüssen ihrer wachsenden Kugel auf dem Laufenden - doch das jüngste und wohl überraschendste Schwangerschafts-Update kam jetzt von einem ganz anderen Familienmitglied!

Vor laufenden TV-Kameras plauderte Schwiegervater Howard Carpendale im Gespräch mit Moderatorin Carmen Nebel über den nahenden Familienzuwachs und sorgte für heiße Zwillings-Spekulationen!

"Wir haben schwere Zeiten zusammen gehabt, aber die schweißen einen zusammen", berichtete der Sänger über seine Frau.

"Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es nicht gut geht, weil wir kennen uns so eng und haben wie gesagt so viel durchgemacht. Abgesehen davon, dieser Name Carpendale – jetzt kommen noch wahrscheinlich zwei dazu, ganz bestimmt sogar..."

Kein Wunder, dass viele Zuschauer da sofort an Zwillingsglück im Hause Carpendale dachten!

Des Weiteren berichtete der baldige Opa dann aber noch, dass sein in den USA lebender Sohn Cass bald vor den Traualtar tritt - bei dem zweiten Familienzuwachs könnte es sich damit also auch um seine neue Schwiegertochter handeln...