Annemarie & Wayne Carpendale: Endlich bestätigen sie den Baby-Namen!

Vor einem Jahr krönten Annemarie und ihre Liebe durch die Geburt ihres süßen Sohnes. Seitdem teilen die stolzen Eltern regelmäßig Schnappschüsse, die niedliche Einblicke in ihren Familienalltag geben. Das Traurige dabei: Zu dem Babynamen hielten sich Annemarie und Wayne stets bedeckt. Doch jetzt die Überraschung…

Annemarie Carpendale: Baby-Alarm! Dieses Bild sorgt für Furore

Annemarie und Wayne Carpendale schweigen über den Baby-Namen

Während andere schon kurz nach der Geburt den Namen ihres Babys verkünden, hüllten sich Annemarie und Wayne Carpendale dazu stets in Schweigen. Auch die Tatsache, dass ihre Fans jede Chance nutzen, um den Baby-Namen zu erfahren, ließ Annemarie und Wayne nicht von ihrem Plan abweichen: Der Babyname blieb ein wohlgehütetes Geheimnis. Stattdessen erlaubten sich die beiden den ein oder anderen Scherz, um die Öffentlichkeit auf eine falsche Namens-Fährte zu führen. Vor einigen Wochen dann die Sensation! Wayne teilte via einen niedlichen Familien-Schnappschuss aus dem gemeinsamen Beach-Urlaub zu dem er kommentierte: "War wieder schön mit Dir, Maui! Annie, Mads und Papa Schlumpf vermissen Dich jetzt schon!" Für ihre Fans bestanden keine Zweifel mehr: Der Sohn von Annemarie und Wayne MUSS Mads! Doch liegen sie damit wirklich richtig?

Annemarie und Wayne bestätigen Baby-Namen

Pünktlich zum ersten Geburtstag ihres Sohnes teilen Annemarie und Wayne nun ein Birthday-Foto via Social Media, auf dem zu sehen ist, wie die kleine Familie den Ehrentag ihres Sprosses gebührend feiert. Doch nicht nur der reichgedeckte Geburtstagstisch sorgt bei den Carpendale-Anhängern für jede Menge Aufsehen. Bei genauem Betrachten sticht vor allem ein Detail ins Auge: Immer wieder ist der Name "Mads" zu lesen. Und auch Annemarie kommentiert: "Mads‘ wild ONE". Das Namens-Rätsel scheint somit endlich gelöst zu sein und der kleine Carpendale-Spross hört tatsächlich auf den Namen Mads! Die Fans haben sich jedenfalls schon daran gewöhnt. So kommentieren sie: "Was ?! Schon 1. Time flies...Alles Gute für den kleinen Mads" sowie "Happy Birthday Mads". In dem Sinne: Happy Birthday Mads!