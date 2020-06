Annemarie & Wayne Carpendale moderieren erste Show gemeinsam

Das ändert sich nun jedoch: Das Ehepaar wird gemeinsam eine Show moderieren!

"Ran an den Mann - Hält er, was sie verspricht?" heißt das neue Sat.1-Format und erinnert von der Machart her an "Mein Mann kann" mit Britt Hagedorn, wie "DWDL" berichtet. Für Annemarie eine ganz neue Erfahrung - schließlich war bisher ihr Gatte Wayne der Fachmann für Sat.1-Gameshows.

Die Spielregeln: Fünf Männer treten in Duellen gegeneinander an und die Frauen müssen einschätzen, wie gut sie sich schlagen werden und entsprechende Gebote auf ihre Gatten abgeben. Dafür hat jede 10.000 Euro zur Verfügung. Im Finale spielen die beiden besten Paare dann gegeneinander. Der Gewinner erhält den gesamten Jackpot in Höhe von 50.000 Euro.

Wie passend, dass diese Pärchen-Show nun auch von einem Paar moderiert wird! Und schon im Vorfeld sticheln sich Annemarie und Wayne gegenseitig. "'Ran an den Mann‘ ist doch die perfekte Show, um zu zeigen, wie es wirklich ist: Am Ende haben die Mädels entweder richtig getippt oder die Männer sich nicht genug angestrengt." Wayne sieht das jedoch anders: "Nee, Schatz, ich fass das mal zusammen: Ihr Frauen ratscht und haut die Kohle raus und wir Jungs müssen schuften. Also alles wie Zuhause – aber wir kriegen das schon hin!"

Na, das kann ja unterhaltsam werden...