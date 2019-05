Annemarie & Wayne Carpendale: Zuckersüßes Baby-Update!

Reddit this

Nachdem Annemarie und den Namen ihres Babys fast ein Jahr nach der Geburt geheim hielten, überraschten die beiden ihre Anhänger mit der niedlichen , dass ihr kleiner Spross auf den Namen Mads hört. Doch damit nicht genung…

Sila Sahin: Süßes Baby-Update!

Wayne Carpendale plaudert über Baby Mads

Wie Wayne nun verrät, scheint sich seiner kleiner Sohn Mads prächtig zu entwickeln. So plauderte Wayne gegenüber "Gala" aus dem Nähkästchen: "Paar Schritte schafft er schon. Er steht, wenn er nicht merkt, ob er gerade läuft, oder ob er gerade steht. Vor allem, wenn er mit was Anderem beschäftigt ist. Dann kann er alles!" Was für ein niedliches Update! Und wie sieht es mit einem zweiten Baby für Annemarie und Wayne aus?

Wollen Annemarie und Wayne noch ein Baby?

Erst vor einigen Tagen erregte ein -Post von Annemarie ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Der Grund: Viele ihre Fans vermuteten, dass sich unter Annemaries Outfit ein kleiner Baby-Bauch verstecken würde. Ob die jedoch wirklich in anderen Umständen ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben die beiden dazu noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein.