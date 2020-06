Anni Burth: So denkt sie über ihr Bachelor-Aus!

Erst trennte er Kandidatin Anni Burth von den anderen Damen, laberte sie in eine dunkle Ecke und stürzte sich dann ziemlich unelegant auf sie, um ihre Kussfähigkeiten anzutesten. Die Aktion war extrem plump. Vor allem, weil der Zuschauer sowieso schon ahnte, dass Anni keine Rose mehr bekommen wird. Dem war dann auch so.

Mittlerweile ist etwas Zeit ins Land gegangen und Anni Burth scheint ihr RTL-Aus mit Fassung zu tragen. Via Facebook hat sie ihre Sicht der Dinge niedergeschrieben. Aus ihren Worten klingt keinerlei Groll Leonard Freier gegenüber. Offensichtlich bereut Anni ihre Teilnahme an dem Format nicht und hat unter den Kandidatinnen sogar echte Freundinnen gefunden. In der Öffentlichkeit möchte sie künftig allerdings nicht mehr stehen und auch ihr nächstes Date stellt sie sich anders vor, als die Verabredungen mit dem Bachelor: „Mein nächstes Date wird hoffentlich ein ganz normales Einzeldate, in dessen Anschluss ich eine nette SMS und keine Rose bekomme!“