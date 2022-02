Anouschka Renzi: Bittere Familien-Beichte im Dschungelcamp!

"Er hat uns nicht verteidigt gegen wirklich schlimme Anfeindungen. Er kam gegen sie nicht an. Was mich bis heute belastet, ist, dass ich mich mit ihm die letzten Jahre nicht aussprechen konnte"; sagt sie weiter. Und dann kommen ihr die Tränen: "Schade, dass wir uns in entscheidenden Momenten nicht in den Arm nehmen und liebhaben können. Man muss die Sachen mit den Menschen klären, die man liebt, wenn man lebt und nicht befangen bleiben in irgendwelchen Befindlichkeiten."

Was die krassesten Beauty-Enthüllungen im Dschungelcamp waren, erfahrt ihr hier im Video: