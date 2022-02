Anouschka Renzi & Tina Ruland: Jetzt bricht das Lügengerüst zusammen!

Damit wollte die "Manta Manta"-Darstellerin Anouschka die Chance geben, die Situation von sich aus Aufzuklären, um eine Bestrafung der ganzen Gruppe für Anouschkas Taten zu verhindern.

Anouschka selbst, kann dieses Verhalten immer noch nicht nachvollziehen und verrät in der Wiedersehensshow, wie sie die Sache angegangen wäre: "Ich würde in so einer Situation hingehen und sagen: 'Komm, gib sie ab!' Ich dachte, es haben sich alle gegen mich verschworen". Au weia! Da werden sich die beiden Frauen gewiss nicht mehr einig und können froh sein, dass sie nun nicht mehr 24/7 aufeinander sitzen müssen.

Welche Beauty-Enthüllungen im Dschungelcamp noch so ans Licht kamen, erfährst du im Video: