Ansgar verlässt das Dschungelcamp: Das ist der wahre Grund

"Nicht mit mir!" denkt sich Ansgar - und packt seine Sachen. Das Dschungelabenteuer endet für den ehemaligen Fußball Profi am 10. Tag.

Aber warum überhaupt?

Der 48-Jährige fühlt sich ganz offensichtlich von der Regie "verarscht", weil er selbst einen Regelverstoß begangen hat. Mitten in der Nacht wird er ins Dschungel-Telefon gerufen, weil er sein Mikrofon nicht getragen hat. Das müssen die Camper aber jederzeit am Körper tragen. Daher soll Ansgar einen seiner Luxusgegenstände abgeben. Eigentlich müsste das dem Blondschopf bekannt sein, doch dieses Szneario ist ihm irgendwie zu bunt: "Dann gehe ich nach Hause jetzt direkt. Das langweilt mich."

Gesagt getan: Ansgar packt seine Sachen. Aber nicht, ohne vorher noch etwas los zu werden: "Wer meine Historie kennt weiß, dass ich ein Freigeist bin. 39 Trainer wollten mir sagen, was ich auf dem Platz tun soll. Ich habe gemacht, was ich will. Die Regie hier ist mein 40. Trainer. Glaubt ihr, dass ich das ändere? Was ist bitte los mit euch?!“

Mit dem Longboard unterm Arm geht's für Ansgar nach Hause

Naja gut, so kann man anscheinend auch begründen, dass man einfach nur keinen Bock mehr hat.

Wegen seines frühzeitigen Abbruchs muss Ansgar jetzt auf einen Teil seiner Gage verzichten. Aber das ist für ihn anscheinend erträglicher, als so "verarscht" zu werden.