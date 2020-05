Anthony James: Hollywood-Star ist tot!

Anthony James ist tot! Der Schauspieler starb am Dienstag im amerikanischen Staat Massachusetts an den Folgen einer Krebserkrankung. Er wurde 77 Jahre alt. Das berichten jetzt verschiedene Quellen wie "Variety" und " Reporter".

‘Unforgiven’ Actor Anthony James Dies at 77 https://t.co/MQ4EIYhezU — Variety (@Variety) May 28, 2020

Hollywood trauert um "Schurke" Anthony James

Wenn in Hollywood ein Film-Bösewicht gesucht wurde, war Anthony sofort zur Stelle. Der Amerikaner spielte mit Vorliebe Schurken in Western. Vor allem seine Auftritte in den preisgekrönten Filmen "In der Hitze der Nacht" und "Erbarmungslos" an der Seite von bleiben unvergessen. Außerdem war Anthony in zahlreichen Serien wie "Rauchende Colts", "Starsky & Hutch" und "Das A-Team" zu sehen. Doch jetzt müssen die Fans Abschied von ihrem Idol nehmen...

Diese prominenten Persönlichkeiten sind 2019 von uns gegangen: