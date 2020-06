Anthony Kiedis Vergangenheit hindert ihn an neuer Liebe

Red Hot Chili Peppers-Star Anthony Kiedis hat durch seine wilde Vergangenheit Probleme mit den Frauen. Der Rocker hat seine Drogensucht in den 1990er Jahren überwunden, verriet jetzt jedoch in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Sun", dass er trotzdem noch immer Probleme hat, eine neue Frau fürs Leben zu finden.