Steckbrief

Name: Antonia "Toni" Komljen

Geburtstag: 1998

Geburtsort: Hamburg

Familienstand: Ledig

Herkunft und Leben von Antonia Komljen

Die spätere DSDS-Kandidatin Antonia Komljen erblickt in der Hansestadt Hamburg das Licht der Welt. Hinter der Noddeutschen mit kroatischen Wurzeln liegt eine schwierige Kindheit, denn sie wurde schon in jungen Jahren ein Opfer von Mobbingattacken. Diverse Alkoholexzesse und die Verbreitung von Nacktvideos durch ihre Mitschüler führten die Jugendliche viel zu früh in eine Kinderpsychiatrie. Mittlerweile hat sich Antonia Komljen wieder von den Strapazen ihrer Kindheit erholt und wagt sowohl privat wie auch beruflich den Neuanfang. Neben ihrer Tätigkeit als Barkeeperin möchte Toni sich 2019 als Singer und Songwriter etablieren.

Karriere

Insbesondere ihre problematische Kindheit motivierte die Hamburgerin dazu ihren Traum von einer Musikkarriere zu verwirklichen. Erste Bühnenluft schnupperte Antonia Komljen 2019 in der 16. Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Doch die 21-jährige scheiterte schon vor dem Einzug in die Live-Shows. Während der Bühnenerfolg bislang ausbleibt, verzeichnet Antonia Komljen großen Erfolg als Influencerin. Ihren über 40.000 Followern auf Instagram zeigt sich die sexy Blondine gern von ihrer freizügigen Seite. Nicht zuletzt dank ihrer sozialen Präsenz wird Antonia Komljen aktuell als Kandidaten für das Dschungelcamp 2020 gehandelt wird.

Antonia Komljen: Privatleben

Obwohl sich die 21-jährige Hamburgerin in den sozialen Medien sehr offenherzig zeigt, ist bislang wenig über ihr Privatleben bekannt. Zuletzt sorgte Toni für Schlagzeilen als sie im Netz offen über ihre bisexuelle Gesinnung plauderte. Spätestens während ihres Aufenthalts im Dschungelcamp 2020 wird Antonia Komljen hoffentlich mehr über ihr Privatleben verraten. Neben ihrem Hang zum Plaudern, erregt die Influencerin insbesondere durch ihren Look aus aufgespritzten Lippen und Gesichtstattoo Aufmerksamkeit.

Antonia Komljen sorgt mit heißen Kuss-Bildern auf einem Festival für Aufregung Foto: Instagram/@tonitrips

