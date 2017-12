Ob dieser Bewerber es wirklich ernst gemeint hat? Ein Unternehmen aus Österreich konnte es sich einfach nicht verkneifen, eine besonders lustige Bewerbung auf Facebook zu veröffentlichen.

Darin schreibt der Bewerber: "Meinen Namen seht ihr in der E-Mail Adresse. Bin 23 Jahre. Führerschein der Klasse B. Schreiben und lesen kann ich. Deutsch, Russisch, Englisch. Suche einen anderen Job. Arbeite derzeit bei ... . Voll motiviert und so... Wenn ihr wollt ruft an, wenn nicht dann nicht. Cao."

Die Autovermietung amüsierte sich so herrlich über das Schreiben, dass es sogar eine Antwort an den jungen Mann sendete. „Aufgrund ihrer doch sehr ausführlichen und detailreichen Bewerbung dauert die Bearbeitung etwas länger und wir bitten daher noch um ein wenig Geduld“, heißt es darin. "Gerne können Sie uns jederzeit noch voll motiviert weitere Details ihres Lebens und so übermitteln. Das ist immerhin die lustigste Bewerbung, die wir erhalten haben."

Auch die Facebook-Fans des Unternehmens amüsieren sich köstlich über die veröffentlichte E-Mail. „Immerhin, das ist eine Initiativbewerbung“, heißt es in den Kommentaren beispielsweise. Ob der Bewerber sich wohl noch einmal bei seinem potentiellen Arbeitgeber gemeldet hat?