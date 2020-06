Ardian Bujupi: Ex-DSDS-Star feiert Comeback mit Zazou Mall

Sie schaffte es auf den sechsten Platz, er sogar bis ins Halbfinale. Doch danach war es um beide eher still geworden.

Nun feierten die zwei Ex-DSDS-Kandidaten ihr Comeback – und zwar mit einer gemeinsamen Single. „2005“ heißt der Song, der gerade bei Youtube Premiere feierte. In dem Deutschrap rechnet Ardian mit seiner Jugendliebe ab. Zazou übernimmt in dem Video die Rolle seiner neuen Freundin, singt allerdings nicht.

Bei den Fans kommt der Clip auf jeden Fall gut an. „Wie geil das Video geworden ist!!!“, „Hammer“, „Super cooles Video“, lauten die Kommentare.

Übrigens wurde Zazou und Ardian schon während DSDS-Zeiten eine Affäre nachgesagt. Wer weiß – vielleicht sind beim gemeinsamen Dreh ja alte Gefühle wieder erweckt worden…