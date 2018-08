Aretha Franklin: Die Sängerin liegt im Sterben!

Große Sorge um Aretha Franklin: Die weltbekannte Soul-Sängerin liegt im Sterben!

Die 76-Jährige wird auch als "First Lady of Soul" bezeichnet. Die Sängerin wurde im Jahr 1942 in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee geboren und hat eine beispiellose Karriere hinter sich. Besonders bekannt ist ihr Song „Respect“ aus dem Jahr 1967. In ihrer Laufbahn hat sie 18 Mal den Grammy gewonnen.

Sie galt als einer der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit

2010 wurde sie vom Magazin „Rolling Stone“ zu einer der besten Sängerinnen aller Zeiten gekürt. Sie hat die meisten Tonträger auf der Welt verkauft und bekam damals von George W. Bush die Freiheitsmedaille verliehen.

Im Jahr 2010 dann der Schock: Bei Aretha Franklin wurde Krebs diagnostiziert! Ihren letzten Auftritt absolvierte sie während der -John-AIDS-Foundation Gala-in New York im November 2017. Sie war zweimal verheiratet und hat vier Kinder. Zuletzt ging es ihr gesundheitlich immer schlechter – einige Medien berichten sogar, dass sie derzeit im Sterben liegt. Die Familie hat die Fans dazu aufgerufen, für Aretha Franklin zu beten.