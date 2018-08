Aretha Franklin: Die Soul-Legende ist tot

Aretha Franklin ist tot. Die Soul-Legende verstarb im Alter von 76 Jahren.

Gegenüber der Nachrichtenagentur AP bestätigte ihre Sprecherin Gwendolyn Quinn die traurige Todesnachricht.

2010 bekam sie die Diagnose Krebs

Aretha Franklin kam 1942 in Memphis zur Welt. Bei ihr wurde im Jahr 2010 Krebs diagnostiziert. Sie hat mehrere Konzerte abgesagt, um sich behandeln zu lassen. Von der Krankheit hatte sie sich nich mehr erholt. In ihrer Karriere gewann sie insgesamt 18 grammys und war eine der erfolgreichsten Soul-Sängerinnen weltweit. Zu ihren größten Hits "Respect" und "I say a little prayer". Ihre Mutter war ebenfalls Gosepsängerin.