Ariana Grande: Die Haare sind ab!

Reddit this

Ariana Grande hat sich gerennt: Und zwar von ihren mega langen Haaren. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen...

Ariana Grande: Trennungs-Drama!

Ariana Grande trägt jetzt Long Bob

Kurz und gut - Ariana Grande präsentiert bei stolz ihre neue Frisur. Statt ihrem Markenzeichen, dem ultra-langen Pferdeschwanz, zeigt sie sich mit offenen kurzen Haaren. Die Fans lieben den neuen Look. "Verdammt, ich liebe es", "Ich liebe diesen Haarstyle" oder "Du siehst so toll mit der neuen Frisur aus", kommentieren ihre Anhänger.

Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am Nov 15, 2018 um 4:28 PST

Ariana Grane: Neuer Lebensabschnitt, neue Frisur?

Seit Jahren kannte man die kleine nur mit langer Mähne. Deswegen kommt die Verwandlung ganz schön überraschend. Und sie könnte ziemlich viel über ihr Leben verraten. In der Vergangenheit hatte es die Sängerin wirklich nicht leicht. Auf einem ihrer Konzerte wurde ein Terroranschlag verübt, ihr Ex Mac Miller starb völlig überraschend und ihre Verlobung mit Pete Davis ging in die Brüche.

Vielleicht will die 25-Jährige mit ihrer neuen Frisur also einfach ein Statement setzen und zeigen: Ich bin bereit für ein neues Leben...