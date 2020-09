Ariel Winter: Der "Modern Family"-Star überrascht mit pinken Haaren

Ariel zeigt ihren neuen Look

Auf Instagram teilt Ariel gleich fünf Schnappschüsse von sich, auf denen ihre neue Haarfarbe gut erkennbar ist. Dazu schreibt sie: "Pinkie Pie spotted in the wild on Labor Day: a slideshow" (zu dt.: "Pinkie Pie in freier Wildbahn am Tag der Arbeit entdeckt: eine Slideshow").

Der neue Look scheint Ariel richtig gut zu gefallen. Und auch ihre Fans sind begeistert und überhäufen die 22-Jährige unter dem Foto mit Komplimenten. "Du siehst so schön aus mit deinen pinken Haaren" und "Atemberaubend" ist unter dem Post beispielsweise zu lesen.