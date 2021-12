Arlene Dahl: Die Schauspielerin ist tot

Mit Marc Rosen war sie bis zum Jahr 1984 verheiratet. "Mein Beileid an ihren liebenden Ehemann Marc Rosen, der ihr Leben in den vergangenen 37 Jahren so wundervoll und glücklich gemacht hat", heißt es in dem Statement von ihrem Sohn. Arlene Dahl war in zahlreichen Produktionen zu sehen. Große Bekanntheit erlangte sie unter anderem durch ihre Rollen in "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" (1959) oder "Fahr zur Hölle, Gringo" (1970).

