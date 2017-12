"Armes Deutschland": Schock-Beichte! Darum will Michelle nicht arbeiten

In der Doku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ beleuchtet RTL II einige Problemviertel und vor allem die Menschen, die dort leben.

Michelle und Thomas leben in Dortmund und wurden von einem Kamerateam begleitet. 585 Euro staatliche Stütze steht dem Paar zu. Luxus ist das nicht, dennoch fühlen sich die beiden wohl. Während er als Gabelstaplerfahrer immerhin einen Job hat, schockt sie mit einer dreisten Ausrede, weshalb sie nicht arbeiten gehen wollen.

Darum will Hartz-IV-Empfängerin Michelle nicht arbeiten

Michelle hat „einfach keine Lust“ zu arbeiten, wie sie bei „Armes Deutschland“ verriet. Stattdessen geht sie lieber durch Shoppingcenter oder greift zur Kippe. Das Kamerateam fragt Michelle, weshalb sie nicht in einem Einkaufszentrum arbeiten will, da sie sich dort offenbar gerne aufhält. Ihr sei es „zu warm“, antwortete sie frech darauf. „Ich würde schon einen Job annehmen für 450 Euro, wo es ein bisschen kühler ist“, sagt sie dann weiter.

Mit der Sauberkeit nehmen es Michelle und Thomas auch nicht so genau. In der Chaos-Wohnung liegt überall dreckiges Geschirr, wie die schockierenden Bilder in der RTL II-Doku zeigten – neben einer verschmutzten Toilette und volle Aschenbecher leben hier auch noch zwei Ratten, vier Schlangen und ein Hund. Michelle saß übrigens zwischenzeitlich auch noch im Knast wegen Schwarzfahren – sie nennt es „eine Art urlaub auf Staatskosten“.