Arnold Schwarzenegger postet peinliches Pinkel-Bild

Er postete ein Bild, auf dem er mit seinen beiden Söhnen am Pinkeln ist.

Der arme Patrick Schwarzenegger hatte das Pech, am einem Donnerstag Geburtstag zu feiern, was sein Social-Media-affiner Vater gleich ausnutzte. Er verknüpfte den Gruß zum Ehrentag mit einem #tbt, also einem "Throwback-Thursday". Auf dem Bild sind sowohl Arnie als auch Patrick (21) und Christopher (17) noch Kinder. Gemeinsam steht das Trio vor dem Pissoir einer öffentlichen Toilette.

Das zählt also definitiv in die Kategorie "peinliche Kindheits-Fotos, die man vernichten sollte". Diese Gelegenheit hat Patrick Schwarzenegger verpasst, nun wissen 740.000 Instagram-Follower und über 3 Millionen Twitter-Follower, wie es aussieht, wenn er pinkelt. Eine schöne Bescherung!

Der Text zum Foto ist allerdings nicht peinlich, sondern richtig süß: "Alles Gute zum Geburtstag an einen großartigen Sohn, der zu einem großartigen Mann herangewachsen ist. Ich bin so stolz auf dich und ich liebe dich."