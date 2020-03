Reddit this

Arrows-Sänger Alan Merrill stirbt an Corona!

Großer Schock für die Musikwelt! Arrows-Frontmann Alan Merrill ist an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Alan Merrill ist tot! Der Musiker hatte sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Am Sonntag erlag er der Lungenkrankheit. Alan wurde nur 69 Jahre alt.

Sänger Joe Diffie stirbt an Corona!

Emotionale Abschiedsworte von Tochter Laura

Seine Tochter Laura Merrill verkündete die traurige Nachricht bei : "Das Coronavirus hat heute Morgen meinen Vater genommen. Ich hatte zwei Minuten, um mich zu verabschieden, bevor ich hinausgeschickt wurde. Er schien friedlich zu sein und als ich ging, gab es immer noch einen Hoffnungsschimmer“, schrieb sie. Doch dann der Schock! "Ich ging 50 Blocks nach Hause, immer noch mit Hoffnung in meinem Herzen. Als ich in die Tür meiner Wohnung trat, erhielt ich die Nachricht seines Todes." Deshalb hat Laura eine große Bitte an alle: "Leute sterben. Bleibt zu Hause! Wenn schon nicht für euch, dann für andere. Für meinen Vater."

Alan Merrill komponierte einen Welthit

Bekannt wurde Alan Merrill als Sänger der britischen Band Arrows. 1975 schrieb er mit Kollege Jake Hooker den Song "I Love Rock 'n' Roll". Doch erst Jahre später wurde er zum Welthit durch die Neuinterpretation von Joan Jett & the Blackhearts.

