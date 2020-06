Arthur Nightingale: Er ist der Edeka-Opa

Dieser Spot schlug ein wie eine Bombe: In der neuen Edeka-Werbung täuscht ein alter Mann seinen eigenen Tod vor, nur um die ganze Familie an Weihnachten nach Hause zu locken.

Egal, ob man den Clip nun genial oder pietätlos findet - eines steht fest: Das Video ist ein voller Erfolg. In nur drei Tagen wurde es bei Youtube bereits mehr als 10 Millionen Mal aufgerufen.