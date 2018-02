Der Familienvater Michael Cleveland aus den USA wurde mit einem schweren Herzinfarkt in die Klinik eingeliefert, um dort Hilfe zu bekommen - eigentlich. Weil der Notfallarzt einen großen Fehler machte, sarb der 46-Jährige jedoch.

Sein Arzt erklärte Michael Cleveland für tot

Sein Fall wird nun vor dem Obersten Gericht im US-Bundesstaat New York verhandelt: Nachdem der Mann mit einem Herzinfarkt in das Krankenhaus in Buffalo gebracht wurde, wurde er von einem jungen Arzt untersucht. Dieser erklärte den Familienvater für tot. Die Familie begann, sich von ihm zu verabschieden.

Dabei bemerkten seine Angehörigen jedoch, dass ihr geliebter Vater und Mann gar nicht tot zu sein schien. Er hat geatmet! Sein Brustkorb bewegte sich auf und ab. Wie die Familie vor Gericht angibt, soll er sogar versucht haben, sich den Beatmungsschlauch mit der Zunge aus dem Mund zu schieben.

Hätte der Familienvater gerettet werden können?

Seine Frau bat den Arzt darum, ihren Mann noch einmal zu untersuchen, doch er verweigerte die Hilfe - mehrfach. Erst als die Ehefrau einen Pulsschlag bei ihrem Mann entdeckte. untersuchte der Arzt sein Herz.

Und tatsächlich: Dann gab auch dieser zu, dass er sich geirrt hatte. Cleveland wurde in eine Spezielklinik gebracht - leider zu spät. Er starb. Vor Gericht geht es jetzt um die Frage, ob der Vater gerettet hätte werden können. Das Verfahren läuft noch.