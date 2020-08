Ash Christian: Der Serienstar stirbt im Alter von 35 Jahren!

Schon im zarten Alter von 14 Jahren entdeckte Ash Christian das Drehbuchschreiben für sich. So produzierte er auch bereits als Jugendlicher seinen ersten Kurzfilm. Zwei Jahre später zog Ash nach Los Angeles, um in der Filmbranche groß rauszukommen. Er gründete unter anderem eine eigene Produktionsfirma namens Cranium Entertainment und war für Filme wie "Hurricane Bianca", "Burn" oder "Social Animals" verantwortlich. Desweiteren war er als Schauspieler in Serien wie "Law & Order", "The Good Wife" oder "The Good Fight" zu sehen. Nun schloss der 35-Jährige für immer seine Augen...