Ashley Benson: Haar-Hammer! Sie hat eine neue Frisur

Ashley Benson hat es schon wieder getan! Der "Pretty Little Liars"-Star hat sich eine neue Frisur verpassen lassen!

Ashley Benson liebt es, sich immer wieder neu zu erfinden. Der häufige Gang zum Friseur gehört für sie einfach mit dazu und sie hat kein Problem damit, neue Trends auszuprobieren. Während sie vor wenigen Tagen noch Bilder postete, auf denen sie pinke Haare hatte, überrascht sie nun schon wieder mit einem neuen Look.

Ashley hat eine neue Frisur

Auf teilt die Schauspielerin gleich mehrere Schnappschüsse von sich, auf denen sie ihre Haare im Balayage-Style präsentiert. Sie trägt nun braune Haare mit helleren Spitzen – ein absoluter Hingucker! Besonders ihre schönen Augen kommen durch die neue Frisur richtig zur Geltung!

Den Look hat Ashley sich vom Haar-Stylisten Joseph Maine verpassen lassen. „70's Vibe und ein paar extra Zentimeter für Ashley Benson“, schreibt er zu ihrem Foto. Die coole Mähne hat die 30-Jährige also Extensions zu verdanken. Wie lange sie diesem Look wohl treu bleiben wird?

