Ashton Kutcher in "Ein ausgekochtes Schlitzohr"-Remake?

Dieser war 1977 unter dem Originaltitel "Smokey and the Bandit" erschienen und zog eine Vielzahl an Fortsetzungen nach sich. Ein Insider aus dem Umfeld des Stars verriet nun, dass Kutcher bereits konkrete Pläne haben soll, um dem Film ein neues Gewand zu verpassen. "Ashton ist ein großer Fan von Burt Reynolds und dem Originalfilm 'Ein ausgekochtes Schlitzohr'. Er denkt wirklich darüber nach, die Rolle und den Film in ein neues Gewand zu kleiden, um in die Rolle des 'Bandit' zu schlüpfen." Auch Reynolds, der in dem Streifen die Hauptrolle übernahm, solle bei der Neuverfilmung bedacht werden, heißt es weiter. "Er soll auf irgendeine Art und Weise involviert werden", verspricht der Insider. © WENN