Ashton Kutcher und Mila Kunis: Scheidung wegen Scientology?

Sie soll von Baby Wyatt überfordert sein, er lässt sich angeblich in schmuddeligen Massagesalons verwöhnen, wenn er sich nicht gerade anderweitig mit fremden Frauen vergnügt. Jetzt soll auch noch sein plötzliches Interesse an Scientology für Unmut in der Beziehung sorgen.

Aston Kutcher soll sich Dank seines Kollegen und großen Vorbilds Danny Masterson zu der tückischen Sekte hingezogen fühlen. Darüber soll seine Gattin natürlich mehr als entsetzt sein, wie in vermeintlicher Insider „inTouch“ gegenüber verraten hat: „Sie stand solchen Organisationen schon immer sehr kritisch gegenüber.“ Mila Kunis selbst soll „Korean Portal“ jedoch sämtliche Trennungsgerüchte dementiert haben. Sie und ihr Ehemann sollen nach wie vor sehr glücklich miteinander sein.