Attila Hildmann: Harter Schlag für den Vegan-Koch!

Diese Wette hat es wirklich in sich! Nachdem in den letzten Wochen häufiger für seine Figur kritisiert wurde, hat der vegane Koch sich eine irre Challenge einfallen lassen. Innerhalb von 60 Tagen will er seinen Körper transformieren und wieder in Form kommen. Sollte er es nicht schaffen, hat er sich fest vorgenommen, seinen Porsche GT3 zu verschenken.

Attila machte sich direkt ans Werk, ging joggen und schwimmen. Doch kurz vor dem Ende der Frist macht ihm die Gesundheit plötzlich einen Strich durch die Rechnung.

Sylvie Meis & Co.: Die besten Promi-Diäten im Test

Er steht zu seinem Wort

"Letzte Woche Meniskus und Innenband angerissen, Schulter entzündet durch Übertraining und gestern wurde Akira von einem anderen Hund angegriffen“, erklärt der 38-Jährige geknickt. „Bin dazwischen gegangen und der Hund attackierte mich, hab ‘ne halb durchtrennte Sehne im Finger jetzt! Das Glück ist mir nicht hold.“ Auf sportliche Aktivitäten muss Attila vorerst leider verzichten.

Die Gesundheit macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Foto: Instagram/@attila_hildmann

Der gebürtige Berliner ist sichtlich angeschlagen. „Porsche muss ich wohl abgeben“, klagt er. Doch er will zu seinem Wort stehen. Der Liebe seiner Fans tut das allerdings keinen Abbruch. Sie stehen trotz verlorener Wette hinter Attila und seinem unermüdlichen Kampf für die letzten wilden Tiger Indiens.

Große Sorge um ! Übertreibt sie es mit ihrem harten Fitness-Programm?