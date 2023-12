Atze Schröder: Jetzt ist seine Maske endgültig gefallen

Komiker Atze Schröder ist bekannt geworden als lustiger, lockerer und aufgeschlossener Typ. Doch von Mal zu Mal dürfen Fans auch mal hinter die ulkige Fassade des Komikers blicken. Atze hatte eine schwierige Vergangenheit, die für ihn schwer zu verarbeiten war. Doch mit harter Arbeit, erzählte er im Interview der ZDF-Sendung "Volle Kanne & ndash", sei es ihm gelungen, zu dem Mann zu werden, der er heute ist. Vor allem seine Eltern sollen ihm eine falsche Weise beigebracht haben, mit seinen Gefühlen richtig umzugehen: "Es war, glaube ich, bei der Generation so, dass viele Sachen eben auch unterdrückt wurden. Und mein Vater hat immer gesagt: `Alles Unterdrückte seht eines Tages vor deiner Tür und haut dir zur Begrüßung in die Fresse.´ Und das klingt jetzt so lapidar, aber da ist natürlich ein bisschen was dran. Und auch in unserer Familie wurden Dinge unterdrückt und nicht besprochen, die mit mir vielleicht irgendwas gemacht haben. Jeder kennt das, eine unerklärliche Traurigkeit vielleicht oder eine Aggression oder so in dies typische `Mir platzt gleich der Kragen!´ und man kann es sich hinterher nicht erklären."