Audrey Geisel: Die "Der Grinch"-Produzentin ist gestorben

Reddit this

Die Filmwelt trauert um Produzentin Audrey Geisel.

Wie mehrere US-Medien berichten, ist die Amerikanerin am Mittwoch im Alter von 97 Jahren in ihrem Zuhause in La Jolla, Kalifornien, verstorben.

Audrey Geisel: Die "Der Grinch"-Produzentin im Alter von 97 Jahren verstorben

Als erfolgreiche -Produzentin wirkte Ausdrey Geisel unter anderem an Animationshits wie "Horton hört ein Hu" oder "Der Lorax" mit und beteiligte sich ebenso an der Adaption des Weihnachtsklassikers "Der Grinch".

Privat war die Produzentin über ein Vierteljahrhundert mit dem berühmten Kinderbuchautor und "The Cat in the Hat"-Erfinder Theodor Geisel, alias Dr. Seuss, verheiratet.

Nach dem Tod ihres Mannes setzte Audrey Geisel das Werk ihres Gatten fort.