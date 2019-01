Reddit this

Audrina Patridge: Der "The Hills"-Star ist schwanger

Unter dem Weihnachtsbaum von Audrina Patridge liegt in diesem Jahr ein ganz besonderes Geschenk für ihren Verlobten Corey Bohan. Der „The Hills“-Star verkündete ihre Schwangerschaft mit einem süßen Instagram-Schnappschuss, auf dem sie strahlend ihren positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält.

„Endlich weiß ich, was ich Corey zu Weihnachten schenke“, witzelt sie. Die beiden waren von 2008 bis 2014 immer mal wieder ein Paar, trennten sich dann endgültig. Jedoch hielten sie die Trennung nicht lange aus und verkündeten im November ihre Verlobung.

Der Us Weekly gegenüber erzählt Audrina von ihrem großen Glück: "Ich war so aufgeregt. Ich habe ihm den Test gezeigt, damit er nachguckt, ob ich das Ergebnis auch richtig sehe! Man erwartet irgendwie nie, dass da 'schwanger' erscheint“. Und die Reaktion des zukünftigen Vaters? „Er hatte ein riesiges Grinsen im Gesicht und war richtig froh darüber“, so die 30-Jährige weiter.

"An diesem Punkt in meinem Leben habe ich das Gefühl, bereit dafür zu sein, eine Mama zu werden!"