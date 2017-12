Was ist nur bei Sarah Lombardi los? Am Montag meldete sich die 25-Jährige in einem Live-Video bei ihren Fans und sprach erschöpft von „aufgestauten Aggressionen“.

Die Sängerin erklärte, dass sie sich beim Sport ausgepowert habe und so starken Muskelkater habe, dass sie kaum schmerzfrei sitzen könne. Doch wer hat sie denn so aggressiv gestimmt, dass sie beim Sport Dampf ablassen musste?

Zumindest scheint Pietro Lombardi nicht schuld an ihrer Wut zu sein, denn in dem Video schwärmt Sarah davon, wie sehr sie sich auf das Weihnachtsfest freut. Auch an den Hatern scheint es nicht zu liegen. „Ich bin eigentlich ganz froh, dass mir nicht alle Kommentare angezeigt werden. Ich glaube der filtert auch so ein bisschen die bösen Kommentare raus, was ganz gut ist. Außerdem interessieren die mich schon lange nicht mehr“, gesteht sie selbstbewusst.

Am Ende des Live-Chats bleibt offen, wer dafür gesorgt hat, dass Sarah aufgestaute Aggressionen hat. Aber auch Stars haben eben ihre kleinen Geheimnisse...