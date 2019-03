Aufgewärmte Liebe: Berühmte Paare und ihre On-Off-Beziehungen - Bild 7

und ihre On-Off-Liebe

Ganz so turbulent wie bei seinem Bruder geht es bei (29) in Liebesdingen nicht zu, aber auch bei ihm und Kate (30) lief nicht immer alles so rund.

2007 trennte sich das Vorzeigepaar für einige Monate - aber die beiden merkten schnell, dass sie doch zueinander gehören. Und William machte Nägel mit Köpfen: Heiratsantrag im Oktober 2010, Verlobung im November, Hochzeit am 29. April 2011.

Manchmal wirkt so eine Trennung halt wie ein wahrer Liebes-Turbo...