Augengrippe in Deutschland ausgebrochen!

Die Augengrippe ist in Deutschland zurück! Das Bottroper Gesundheitsamt meldet immer mehr Fälle, wo sich Menschen mit der Krankheit angesteckt haben. Bis 18 laborgesicherte Fälle waren bis Mittwoch bekannt.

"Das ist ein wenig wie mit einer normalen Grippe", sagt Prof. Hans Hoerauf vom Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA). Besonders in Bottrop ist die Augengrippe ausgebrochen. Der Virus ist hochansteckend und kann deshalb sehr gefährlich sein. Fasst sich ein Erkrankter ins Auge und danach an einen Gegenstand, kann sich eine andere Person ebenfalls damit anstecken, welche den Gegenstand berührt.

Bei der Augengrippe ist das Auto sehr rot und fängt vor allem schnell an mit jucken – die meisten Patienten denken dabei zuerst an eine Bindehautentzündung. Gegen die Augengrippe helfen keine Antibiotika und ist deshalb nur schwer behandelbar – dennoch sollte darüber unbedingt ein Arzt schauen. Um keine andere Menschen in der Praxis damit anzustecken, sollte der Arzt vorab telefonisch informiert werden.