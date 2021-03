Auma Obama: Familien-Drama - Steigt sie bei "Let's Dance" aus?

Einen Menschen zu verlieren den man liebt, tut weh. Diese Erfahrung muss aktuell auch Auma Obama machen. Ihre geliebte Oma ist gestorben und das Herz der Soziologin ist gebrochen. Bei Twitter schreibt sie unter Tränen: "Ich habe gerade den wichtigsten Menschen meines Lebens verloren - meine Großmutter, Mama Sarah. Mein Herz ist gebrochen. Aber jetzt, wo ich das schreibe und meine Tränen nicht aufhören zu laufen, weiß ich, wie gesegnet ich war, sie so lange in meinem Leben gehabt zu haben. Meine Inspiration, mein Fels, meine Komfortzone, mein sicherer Hafen. Ruhe in Frieden."

