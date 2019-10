Aurelio Savina: Fake-Skandal! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Aurelio Savina will bei "Bachelor in Paradise" die Frau fürs Leben finden. Oder etwa doch nicht?

In der letzten Folge gab's Frischfleisch bei " ! Neben Alex Hindersmann und Michael Böhm zog auch der "Wolf" ins Paradies. "Ich hoffe auf wunderschöne Frauen, mega Wetter und eine Frau, die mir den Kopf verdreht", sagte der 41-Jährige optimistisch. Doch schon kurz nach seinem Einzug gab es Krach...

Spielt Aurelio Savina ein falsches Spiel?

Denn Kandidatin Jade Übach plauderte ein paar ziemlich schockierende Details aus. Ihr Vorwurf: Aurelio wollte eine Fake-Beziehung mit ihr spielen. "Wir können das ja taktisch klug machen, indem wir uns da einfach daten und quasi als Sieger rausgehen", soll er ihr vor der Show gesagt haben.

Jade Übach konfrontierte Aurelio

Für Jade ein absolutes No-Go! "Ich finde es unfair uns gegenüber, weil wir hier reingehen und uns wirklich kennenlernen wollen. Macht man nicht." Also stellte die Blondine Aurelio zur Rede. "Ich habe viele Sachen gehört, bevor ich hierher gekommen bin, über dich, die mir erzählt wurden, die ich nicht so gut finde", erklärte sie ihm. Aurelio war völlig entsetzt - und wies alle Vorwürfe zurück. Es gäbe nichts, was ihm Ferner liege "als eine Frau schlecht zu behandeln". Ob das wirklich die ganze Wahrheit ist? Das wird sich wohl erst in den kommenden Wochen zeigen?

