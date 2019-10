Aurelio Savina & Sam Justus: Schlimmer Baby-Zoff hinter den Kulissen!

In der letzten Folge von " " wurde es mal wieder dramatisch. Samantha Justus zog ins Paradies ein – und sorgte gleich für Schmetterlinge in Aurelio Savinas Bauch. Anfangs sah alles nach Happy End aus. Doch dann erfuhr Sam von Aurelios Erotik-Vergangenheit. Als Sam das Gespräch mit ihm suchte, rastete Aurelio aus. Doch das war nicht der einzige Streit...

Schlimmer Baby-Zoff zwischen Aurelio und Sam

Denn laut der "BILD"-Zeitung wurden einige Szenen aus der Sendung rausgeschnitten. Aurelio soll sich extrem darüber aufgeregt haben, dass Sam ihren 20 Monate alten Sohn ständig auf ihrem -Account zeigt. "Geht gar nicht", urteilte der Macho. Der Streit war Tuschelthema Nummer 1 unter den Kandidaten. Doch die Zuschauer bekamen davon nichts mit.

"Bachelor in Paradise"-Julia: Nico Schwanz ist ihr neuer Freund!

Das sagt Sender RTL

Warum? "Während ihres Aufenthalts im 'Paradies' haben sich die Teilnehmer Samantha Justus und über das Thema 'Veröffentlichung von Kinderfotos in sozialen Medien' ausgetauscht. Das Thema und die mit einer Veröffentlichung solcher Fotos verbundenen, möglichen Risiken waren allerdings zu komplex, um sie in dieser Unterhaltungssendung, in der einzelne Themen und Dates in wenigen Minuten zusammengefasst werden, adäquat und angemessen abzubilden", rechtfertigte sich die Semder gegenüber dem Blatt.

Ob Sam und Aurelio trotz der Differenzen doch noch zueinander finden? Das wird sich nächsten Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL zeigen...

Wow! So heiß ist die Ex-Freundin von Ex-"Bachelor" :