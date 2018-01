Was für ein schreckliches Familiendrama an Silvester! In Spenge zwang ein betrunkener Vater seine beiden Söhne im Alter von sechs und neun Jahren aus dem Fenster im 2. Stock zu springen. Die beiden Jungs wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert!

Die beiden Jungs erlitten schwere Verletzungen

Wie "Focus" berichtet, bestätigte die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft, dass der betrunkene Vater die Kinder zu dem Sprung gezwungen hatte. Er wurde festgenommen. Wieso der Mann seine Söhne zu der schrecklichen Tat gedrängt hat, ist nicht bekannt.

Zeugen riefen die Polizei, nachdem sie die Jungen blutend auf dem Bürgersteig entdeckt haben. Laut "Bild" soll sich eines der Kinder noch an der Regenrinne festgehalten haben, bevor es in die Tiefe stürzte.

Die Kinder sind außer Lebensgefahr

Die beiden Kinder wurden schwer verletzt und wurden sofort von einem Krankenwagen mitgenommen. Doch wie berichtet wird, schweben sie nicht mehr in Lebensgefahr. Doch der Schock sitzt bei den armen Jungs sicher schrecklich tief.