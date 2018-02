Aus Jugendherberge: Diebe stehlen Hörgerät von 10-jährigem Jungen

Die Bremer Polizei sucht nach dem Hörgerät eines kleinen Jungen!

Beim Einbruch in eine Jugendherberge in der Bremer Innenstadt am Freitag haben Diebe neben anderem auch das Hörgerät eines zehnjährigen Jungen gestohlen.

Wie die Polizei verlautet, sei der Junge ohne die extra für ihn hergestellte und auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Spezialanfertigung derzeit taub; Fremde könnten das Hörgerät nicht benutzen.

Das aus der Jugendherberge in Bremen gestohlene Hörgerät des 10-Jährigen Polizei Bremen

Mägliche Hinweise auf den Verbleib des Hörgeräts nimmt die Polizei unter der Nummer (0421) 3623888 entgegen.

Vor dem Ankauf des Geräts würde streng gewarnt, Käufer des Diebesgut könnten sich der Hehlerei strafbar machen.

Bei dem Einbruch in die Jugendherberge sei auch ein Laptop entwendet worden, das dank Ortungsfunktion inzwischen bei einem Käufer gefunden und der Besitzerin zurückgegeben werden konnte.