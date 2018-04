Avicii: Emotionale Worte! So verabschiedet sich sein bester Freund

Eine Woche nach dem Tod von Star-DJ Avicii sitzt der Schock in der Musikwelt noch immer tief. Besonders schwer ist der Verlust aber für die Angehörigen, Freunde und Kollegen.

Nachdem sich seine Familie zu den tragischen Todesumständen von Avicii geäußert hat, veröffentlichte nun auch sein bester Freund ein emotionales Statement.

"Du warst ein echtes Unikat. Ich bin so froh, dass ich das Glück hatte, einen besten Freund wie dich zu haben", schrieb Sean Eriksson auf seinem Instagram-Account. "Wir haben alles gemeinsam durchgemacht und ich liebe dich so sehr", heißt es weiter in dem Statement.

Der Schock sitzt tief

In den vergangenen Jahren haben Avicii und Sean Eriksson viel Zeit miteinander verbracht und reisten durch die Welt. "Du hast jetzt Frieden und ich weiß, dass du über uns schaust, denn ich habe deine Anwesenheit bereits gespürt. Ich weiß, dass du an einem besseren Ort bist und zu uns herunter lächelst", so Sean weiter.