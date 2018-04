Avicii: Familie veröffentlicht Brief der Klarheit verschafft!

Am vergangen Freitag wurde der tragische Tod des Star-DJs Avicii bekannt gegeben. Der 28-Jährige wurde Tod in Muskat, der Hauptstadt des Oman, aufgefunden. Seine Familie hüllte sich zu den tragischen Todesumständen lange in Schweigen. Erst einige Tage später gaben sie dazu ein trauriges Statement in der Öffentlichkeit ab. Nun die nächste Meldung. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, veröffentliche seine Familie jetzt einen emotionalen Brief, der Klarheit über Avicii verschaffen soll.

Avicii: Erschütternde Enthüllung - Er selbst sagte seinen Tod voraus!

Avicii: Sein Tod ist ein Schock!

Die Nachricht von Aviciis Tod am vergangen Freitag war nicht nur ein Schock für die Musikwelt. Auch seine Fans zeigten sich sichtlich betroffen über das Ableben ihres Idols. Während sich viele fragten, wie der 28-Jährige ums Leben kam, gab seine Familie dazu lange kein Statement ab. Erst einige Tage später wurde eine erste, emotionale Nachricht veröffentlicht, in denen sie sich zum Ableben von Avicii äußerten. Antworten fanden die Fans darin jedoch nicht. Bis jetzt! Ein rührender Brief des DJs soll nun Klarheit verschaffen.

Avicii: Emotionaler Brief durch Familie veröffentlicht

Um einigen Fans mehr Klarheit zu dem Ableben von Avicii zu verschaffen, wurde nun ein Brief veröffentlicht, in dem es laut "Focus" heißt, dass Avicii ein Suchender sowie eine fragile Künstlerseele war, die Antworten auf grundlegende Fragen gesucht hat. Ebenfalls soll es heißen, dass er nicht für die Geschäfts-Maschinerie gemacht war, in der er sich plötzlich befunden hat. Er liebte zwar seine Fans, soll aber das Rampenlicht gemieden haben.

In wie weit die veröffentlichen Zeilen der Wahrheit entsprechen, ist nicht bekannt. Allerdings ist zu hoffen, dass sie Aviciis-Fans bei der Trauerbewältigung eine Hilfe sind...